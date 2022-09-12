«Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед», – заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний про український наступ на Харківщині та на півдні. Менш ніж за два тижні вересня сили оборони України звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території . За підрахунками американського Інституту вивчення війни (ISW), українці у вересні звільнили більше території, аніж російські війська захопили в усіх своїх операціях з квітня.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

«Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних нехай незначних, але перемог, коли війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди йому діватися? І моральний дух... Це буде, як лавина, «дрогне» одна лінія оборони – і воно посиплеться», – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

«Ті, хто сумнівався в силі України, мають перепросити. Україна захищала нас усіх, навіть коли дехто не вірив, що зможе досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку, – зазначив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. – Дозвольте мені бути відвертим. Зараз поза сумнівом, що Україна могла б викинути Росію кілька місяців тому, якби вони були забезпечені необхідним обладнанням з першого дня».

У свою чергу голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання Збройним силам України важкого озброєння.

Нинішнє просування ЗСУ та перші відвойовані райони на сході говорять про бойову міць України і беззастережну волю повернути захоплене Росією, – заявила вона. – Має вирішальне стратегічне значення, щоб Захід зараз і негайно поставив Україні додаткову військову техніку і важке озброєння. Зараз не час для прокрастинації та вагань. У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, що дозволить їй звільняти території».

Про потребу в додатковій допомозі говорить і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Деякі союзники спочатку не наважувалися відправляти зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення президента Росії Володимира Путіна, проте зараз, дякувати богу, ми більше не чуємо цей аргумент… Ми продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї, – констатує він. – Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо і тим швидше закінчиться ця війна».

Фото: EPA/UPG держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Дмитро Кулеба

Перші оптимістичні новини про українські наступальні дії та деокупацію населених пунктів стосувалися Херсонської області. 29 серпня обласна рада порадила мешканцям захопленої території запастися водою та їжею і перебувати біля укриттів. Оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що в Херсонській області російські десантники разом з бойовиками з Донеччини покинули позиції та втекли. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучних ударів по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар’ївці та Новій Каховці.

Влада закликала українців довіряти лише офіційним військовим джерелам і не поширювати завчасно інформацію про наступальні дії. Оперативне командування «Південь» 2 вересня підтвердило, що успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, а армія ворога зазнає великих втрат.

Назв населених пунктів Херсонщини, де просуваються Збройні сили України, посадовці воліли не розголошувати, однак натякали, що на цьому напрямку українська армія активно рухається уперед. 12 вересня в ОК повідомили, що ЗСУ звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом за останні тижні звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

А от щодо Харківської області, де наступ активізувався минулого тижня, є більш конкретні повідомлення. 8 вересня в Генштабі заявили, що оборонці звільнили понад 20 населених пунктів, а в оборону противника вклинилися на глибину до 50 км. 10 вересня звільнених населених пунктів було вже 30.

Фото: EPA/UPG Українські військові у звільненій Балаклії Фото: EPA/UPG Фото: тг-канал Грунт Фото: ҐРУНТ Фото: соцмережі

10 вересня президент повідомив, що наші оборонці – а точніше воїни 113 окремої бригади територіальної оборони – звільнили Василенкове та Артемівку. Ранком того самого дня британська розвідка повідомила, що деокупація Купʼянська «стане серйозним ударом для Росії, тому що він розташований на шляхах постачання лінії фронту Донбасу». Американський інститут вивчення війни тим часом опублікував обережний прогноз, що ЗСУ можуть узяти цей населений пункт протягом найближчих трьох діб. Насправді ж захисники відбили Купʼянськ того ж таки 10 вересня. Ба більше, вони також зайшли в Ізюм, а в Балаклії, яка була в окупації пів року, замайорів український прапор.

Після цього оборонці провели успішний контрнаступ у бік Вовчанська і деокупували Чкалівське та Козачу Лопань. На деяких напрямках українські сили дійшли до кордону з РФ, а загалом українські бійці з початку вересня звільнили вже більш ніж 3000 квадратних кілометрів територій.