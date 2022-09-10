Взяття Купʼянська стане для Росії серйозним ударом, бо там розташовано шляхи постачання окупантів на Донбас, – британське МО

Російська оборона зазнає тиску і на північному, і на південному фронтах.

Українські сили почали наступальні операції в Харківській області 6 вересня. За цей час передові угруповання просунулись на 50 км углиб раніше окупованої Росією території на вузькому фронті.

Схоже, що окупанти були заскочені раптово. Сектор утримувався слабко, і українські війська деокупували або оточили декілька міст, йдеться у звіті міністерства розвідки Великої Британії, оприлюдненому у твіттері.

Там зазначили, що сили окупантів довкола Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими, а деокупація Купʼянська "стане серйозним ударом для Росії, тому що він розташований на шляхах постачання лінії фронту Донбасу".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GitWVZvd3S — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 10, 2022

Оскільки наступальні дії захисників тривають і в Херсонській області, російська оборона зазнає тиску і на північному, і на південному фронтах.

Нагадаємо, за останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.