Нові правила на валютному ринку України: кому на користь?
Нові правила на валютному ринку України: кому на користь?
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
​Дружина нардепа в березні вивезла за кордон понад $500 тисяч
​Дружина нардепа в березні вивезла за кордон понад $500 тисяч
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
В ООН підтвердили заборону Росією доступу до українських військовополонених
В ООН підтвердили заборону Росією доступу до українських військовополонених
Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, – Генштаб
Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, – Генштаб
Путін проводить термінову оперативну нараду із постійними членами Радбезу РФ
Путін проводить термінову оперативну нараду із постійними членами Радбезу РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Взяття Купʼянська стане для Росії серйозним ударом, бо там розташовано шляхи постачання окупантів на Донбас, – британське МО

Російська оборона зазнає тиску і на північному, і на південному фронтах. 

Взяття Купʼянська стане для Росії серйозним ударом, бо там розташовано шляхи постачання окупантів на Донбас, – британське МО

Українські сили почали наступальні операції в Харківській області 6 вересня. За цей час передові угруповання просунулись на 50 км углиб раніше окупованої Росією території на вузькому фронті.

Схоже, що окупанти були заскочені раптово. Сектор утримувався слабко, і українські війська деокупували або оточили декілька міст, йдеться у звіті міністерства розвідки Великої Британії, оприлюдненому у твіттері. 

Там зазначили, що сили окупантів довкола Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими, а деокупація Купʼянська "стане серйозним ударом для Росії, тому що він розташований на шляхах постачання лінії фронту Донбасу". 

Оскільки наступальні дії захисників тривають і в Херсонській області, російська оборона зазнає тиску і на північному, і на південному фронтах. 

Нагадаємо, за останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також