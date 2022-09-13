"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
​Український наступ
​Український наступ
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу
Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Американська розвідка прогнозує, що після втрати Харківщини подальший відступ Росії продовжиться, – WP

Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ Росії на Харківщині вказує на її стратегічну поразку.

Американська розвідка прогнозує, що після втрати Харківщини подальший відступ Росії продовжиться, – WP

Представники розвідувального співтовариства США вважають, що після успішного українського контрнаступу на окупованій Харківщині російські війська, ймовірно, муситимуть відійти й з інших захоплених ними територій.

Про це повідомляє The Washington Post.

"У Росії проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, їхня слабкість була викрита, і вони не мають значних резервів живої сили або техніки", – сказав виданню один із американських чиновників на умовах анонімності.

Інший співрозмовник WP зазначив, що українські сили просуваються вперед обережно, намагаючись закріплювати свої успіхи. Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ Росії на Харківщині вказує на її стратегічну поразку.

Крім того, розвідка США скептично сприймає ймовірність, що президент РФ, який досі не оголосив мобілізацію, піде на крайні заходи у вигляді застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Зважаючи, що в Росії поки зберігаються можливості для перегрупування та завдання сильного удару.

Співрозмовники WP вважають, що очікувати на прорив українських військ можна і в районах Херсона та Маріуполя, але додають, що воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку.

Нагадаємо, раніше прем’єр Шмигаль застеріг від ейфорії: хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною. Захисники віддають свої життя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також