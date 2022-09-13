Американська розвідка прогнозує, що після втрати Харківщини подальший відступ Росії продовжиться, – WP

Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ Росії на Харківщині вказує на її стратегічну поразку.

Представники розвідувального співтовариства США вважають, що після успішного українського контрнаступу на окупованій Харківщині російські війська, ймовірно, муситимуть відійти й з інших захоплених ними територій.

Про це повідомляє The Washington Post.

"У Росії проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, їхня слабкість була викрита, і вони не мають значних резервів живої сили або техніки", – сказав виданню один із американських чиновників на умовах анонімності.

Інший співрозмовник WP зазначив, що українські сили просуваються вперед обережно, намагаючись закріплювати свої успіхи. Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ Росії на Харківщині вказує на її стратегічну поразку.

Крім того, розвідка США скептично сприймає ймовірність, що президент РФ, який досі не оголосив мобілізацію, піде на крайні заходи у вигляді застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Зважаючи, що в Росії поки зберігаються можливості для перегрупування та завдання сильного удару.

Співрозмовники WP вважають, що очікувати на прорив українських військ можна і в районах Херсона та Маріуполя, але додають, що воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку.

Нагадаємо, раніше прем’єр Шмигаль застеріг від ейфорії: хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною. Захисники віддають свої життя.