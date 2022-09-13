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Росіяни вночі обстріляли Авдіївку і Торецьк, по Сіверську вдарили з авіації

Ворог вів вогонь і по інших населених пунктах на лінії зіткнення. 

Росіяни вночі обстріляли Авдіївку і Торецьк, по Сіверську вдарили з авіації
Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Цієї ночі російська армія била по населених пунктах на лінії зіткнення Донецької області. Авдіївка вже котрий день поспіль зазнає масованого обстрілу на світанку. Обійшлося без постраждалих. 

Троє людей були поранені під час артилерійського обстрілу Торецька. В смт Гостре пошкоджено двоповерховий будинок, повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі. 

"По Сіверську вночі росіяни завдали авіаудару. Достеменно відомо про один зруйнований будинок. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань ще необхідно встановити", – написав він.

Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА
Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА
Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА
Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА
Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА
Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА
Фото: тг-канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Кириленко закликав мешканців області врятувати свої життя й евакуюватися. 

Нагадаємо, що також вночі росіяни обстріляли Словʼянськ. Одна людина загинула, одна поранена. Снаряди влучили в технікум і два будинки. Ще шість будинків пошкоджені вибухом. 

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