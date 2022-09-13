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Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи

Це – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи
Фото: zem.ru

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають документи на оформлення туристичних віз від громадян Російської Федерації.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"«Совок», запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли", – написав Єрмак.

У повідомленні Асоціації туроператорів РФ водночас зазначається, що є низка країн, які продовжують приймати документи від російських туристів. Серед них – Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр (національна віза, а не шенгенська).

Нагадаємо, вчора набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про припинення дії угоди про спрощений візовий режим із РФ, у результаті для росіян зміняться умови й терміни оформлення шенгенських віз. Єврокомісія закликала країни-члени ЄС здійснювати ретельну перевірку заявок від громадян РФ та видавати їм шенген під одноразові короткочасні поїздки.

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