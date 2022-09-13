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125-та бригада територіальної оборони ЗСУ отримала від волонтерів автомобілі

Серед них – джип та авто швидкої допомоги. 

125-та бригада територіальної оборони ЗСУ отримала від волонтерів автомобілі
Ростислав Тістик
Фото: Ростислав Тістик

125-та бригада територіальної оборони Збройних сил України отримала від волонтерів кілька автомобілів, тепловізори, медичні рюкзаки, рації та взуття.

Про це LB.ua повідомив координатор Центру підтримки 125-ї бригади ТРО ЗСУ Ростислав Тістик.

“Днями наші волонтери повернулись з чергової поїздки на схід до наших захисників. Впродовж декількох днів ми перебували на передових позиціях бригади, зустрічались з бійцями. Звісно, доставили необхідну волонтерську допомогу”, – розповів він.

Фото: Ростислав Тістик

За словами волонтера, Центр підтримки 125-ї бригади у цій поїздці передав українським воїнам забезпечення на понад 5 млн гривень. А саме: 18 тепловізорів IRay Saim SCT 35 V2 (2 600m), 4 авто – Star 266 6X6, Бус VW T4, Джип Land Rover, машину швидкої допомоги з необхідним обладнанням. Бійцям також були передані медичні рюкзаки, рації та взуття.

Фото: Ростислав Тістик

“Незабаром доставимо ще два екскаватори від наших друзів”, – додав Тістик.

Фото: Ростислав Тістик

 

Нагадаємо, Центр підтримки 125-ї бригади ТРО ЗСУ розпочав свою діяльність у квітні 2022 року. За цей час волонтери надали біццям допомогу на суму понад 35 млн 571 тис. гривень. 

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