Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, є загроза для інших станцій, – ГУР

Російські окупанти готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції в контрольованому ними Енергодарі Запорізької області.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час національного телемарафону.

"Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів Запорізької станції, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося всього кілька, які поєднують ЗАЕС із українською енергосистемою", – сказав Юсов.

Водночас він зазначив, що окупанти після захоплення станції "побачили певну безкарність з боку міжнародної спільноти" і почали масштабувати це на всю енергетичну систему України, готуючи відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими.

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою й на інші атомні об’єкти – на інші атомні станції", – заявив речник ГУР.

Він зазначив, що у РФ досі залишається велика кількість ракет Х-22, якими вона може завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України далеко від лінії фронту.

"Останні удари по енергетичній системі та критичній інфраструктурі України – це планомірні дії агресора, і цілком можливо уявити й інші сценарії. Україна, зі свого боку, до цього готується. Але це також виклик усьому світу, наскільки активно треба допомагати Україні у питаннях забезпечення протиповітряної й протиракетної оборони і наскільки активно треба тиснути на режим Путіна і блокувати всі можливості подібного терору. Це однозначне порушення правил і норм ведення війни, це порушення гуманітарного права… Путін хоче занурити в темну холодну зиму Україну і всю Європу", – резюмував Юсов.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії ситуацію на фронті та Запорізькій АЕС.