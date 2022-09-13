Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Український наступ
​Український наступ
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
ГоловнаСуспільствоВійна

Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Франція скликає засідання Радбезу ООН

Президент Франції Емманюель Макрон знову закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Франція скликає засідання Радбезу ООН
Фото: EPA/UPG

Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон знову закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Франція, США і Росія є співголовами Мінської групи ОБСЄ, що виступає посередником між Вірменією й Азербайджаном.

 

Нагадаємо, сьогодні опівночі в Нагірному Карабасі розпочався новий спалах конфлікту, що триває десятиліттями. Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілах населених пунктів та влучанні в будинки цивільних. Азербайджан, зі свого боку, заперечує, що шкоди було завдано мирним людям. Станом на 9 ранку було досягнуто домовленості про припинення вогню.

Єреван звернувся по допомогу до Росії, ОДКБ і ООН. Пашинян стверджує, що з ночі загинули 49 вірменських військових.

МЗС України закликало українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також