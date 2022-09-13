Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Франція скликає засідання Радбезу ООН

Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон знову закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Франція, США і Росія є співголовами Мінської групи ОБСЄ, що виступає посередником між Вірменією й Азербайджаном.

Нагадаємо, сьогодні опівночі в Нагірному Карабасі розпочався новий спалах конфлікту, що триває десятиліттями. Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілах населених пунктів та влучанні в будинки цивільних. Азербайджан, зі свого боку, заперечує, що шкоди було завдано мирним людям. Станом на 9 ранку було досягнуто домовленості про припинення вогню.

Єреван звернувся по допомогу до Росії, ОДКБ і ООН. Пашинян стверджує, що з ночі загинули 49 вірменських військових.

МЗС України закликало українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху.