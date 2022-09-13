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Помер режисер "нової французької хвилі" Жан-Люк Годар

Фільми Годара започаткували новий спосіб кіновиробництва. 

Помер режисер "нової французької хвилі" Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
Фото: French culture

У віці 91 року помер режисер Жан-Люк Годар – один із основоположників "французької нової хвилі". Про це з посиланням на газету Liberation пише Reuters

Фільми Годара започаткували новий спосіб кіновиробництва – специфічну роботу з ручною камерою, переходами та екзистенційними діалогами. 

У 60-х роках у центрі творчості режисера і його однодумців була бунтівна молодь. Він досліджував молодіжні протести в філософському, політичному й соціологічному аспектах. 

У 2011 році отримав "Оскар" за внесок у кінематограф, у 2014-му – приз Каннського кінофестивалю. Мав також нагороди Берлінського кінофестивалю. Зняв понад 120 стрічок, зокрема з акторами Жаном-Полем Бельмондо, Анною Каріною (яка була дружиною Годара) та Бріджит Бардо. 

У 2018 році Годар на знак незгоди з увʼязненням українського режисера Олега Сенцова відмовився приїхати до російського Ермітажу. 

Протягом життя режисер був у центрі кількох антисемітських скандалів. У 2010-му низка ізраїльських і американських видань закликали Американську кіноакадемію не вручати "Оскар" Годару за його порівняння Ізраїлю з нацистською Німеччиною і підтримку Палестини. Годар неодноразово робив образливі висловлювання на адресу євреїв. 

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