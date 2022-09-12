Українське посольство в Парижі взяло на контроль справу побиття двох українок, - Ніколенко

МЗС України доручило українському посольству в Парижі взяти на особливий контроль справу побиття двох українок.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначається, що дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями, щоб забезпечити оперативне розслідування нападу. Також співробітники посольства підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу.

“Нападники мають бути покарані”, - наголосив Ніколенко.

Раніше віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк повідомляв, що 11 вересня у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм.

Попередньо, жінок побили за те, що вони слухали українську музику.

Фото: Володимир Когутяк

Нагадаємо, у німецькому Лейпцигу в районі Грюнау невідомі намагалися підпалити дитячий садок, де виховуються діти-біженці з України.