​У Відні почалося засідання Ради керуючих МАГАТЕ

У Віденському міжнародному центрі у понеділок розпочалося регулярне засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ), у центрі уваги якого – ситуація навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Рада щойно розпочалася. І звичайно, у центрі її уваги буде обговорення ситуації в Україні, але також інші важливі питання, як Іран та воєнно-морські ядерні установки, які становлять великий інтерес для низки країн", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Він нагадав про візит місії Агентства на чолі з ним на Запорізьку АЕС і зазначив, що її важливим результатом стало, окрім підготовленого звіту про ситуацію, встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Їх присутність на станції дозволяє отримувати "вчасну і точну інформацію" щодо ситуації на ЗАЕС та навколо неї.

Гроссі наголосив, що наразі двома найважливішими питаннями з метою стабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС є припинення обстрілів території станції та забезпечення зовнішнього енергоживлення АЕС.

Він також зазначив, що МАГАТЕ проводить консультації з Україною та Росією щодо створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"Я закликав під час мого брифінгу на РБ ООН кілька днів тому до негайного створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо станції. І я розпочав консультації з цього питання з обома сторонам – звичайно, з моїм природним партнером Україною, оскільки це українська станція, але також з Росією, яка є невід’ємною частиною дискусії з огляду на контроль нею об’єкта", – сказав він.

Нагадаємо, ЗАЕС з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію.

6 вересня МАГАТЕ представило звіт за результатами інспекції ЗАЕС. У документі зафіксовано випадки розміщення російської військової техніки на території станції, зокрема – у машинних залах енергоблоків.

9 вересня Гроссі закликав до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Уночі 11 вересня енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Наразі триває підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.