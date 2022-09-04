МАГАТЕст: чи сприятиме місія Агентства демілітаризації ЗАЕС?

Україна чекає достатньо різкого звіту місії Міжнародного агентства з атомної енергії про перебування її представників на Запорізькій атомній станції. Інакше скандал, схоже, неминучий.

Першого вересня на окуповану росіянами Запорізьку АЕС прибула довгоочікувана місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором Агентства Рафаелем Гроссі. Прибула попри те, що росіяни обстрілювали погоджений маршрут місії із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

Україна покладає на цей візит великі надії. Напередодні з Рафаелем Гроссі зустрівся Президент України Володимир Зеленський, який висловив сподівання, що команда МАГАТЕ не лише проведе інспекцію на станції, але й допоможе її демілітаризувати. Усіх військових РФ з будь-якою зброєю слід вивести, а ЗАЕС має повністю перейти під контроль України. За словами Зеленського, демілітаризація території станції була ключовим безпековим пунктом його домовленостей з паном Гроссі під час зустрічі в Києві.

Після кількагодинного огляду ЗАЕС в супроводі росіян Гроссі і більшість із чотирнадцяти членів місії поїхали зі станції. У себе в Twitter, а згодом і на брифінгу гендиректор Агентства повідомив, що присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС буде постійною.

Гроссі також зазначив, що "станція та її фізична цілісність декілька разів порушувалися випадково і цілеспрямовано".

До слова, журналістів із українських та міжнародних медіа окупанти на станцію не пустили, а представники МАГАТЕ не втрутилися. Тобто візит висвітлювали тільки російські пропагандистські ЗМІ.

Доповідь із висновками стосовно перевірки станції буде готова на початку наступного тижня, а Рада безпеки ООН почує звіт про результати візиту 6 вересня. Тоді ми й дізнаємося, чи виправдаються сподівання України. І чи не наслідує МАГАТЕ сумнозвісний приклад Amnesty International, в звіті якої українських захисників звинувачували у створенні загрози для цивільного населення…





Те, що у всьому світі називають безпрецедентним ядерним шантажем та ядерним тероризмом, триває упродовж пів року. Окупанти спочатку обстріляли, а потім захопили Запорізьку атомну електростанцію через тиждень після початку повномасштабного вторгнення – 4 березня. Про це з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації. В НАЕК "Енергоатом" інформацію підтвердили.





"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі", – зазначили в компанії. Пізніше в "Енергоатомі" оприлюднили дані про втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС. Троє захисників станції загинули, двоє отримали поранення. "Героїчні захисники станції знешкодили один танк ворога з усім екіпажем", – йшлося в повідомленні. Персонал станції не постраждав.

В "Енергоатомі" також попередили, що втрата можливості охолодження ядерного палива призведе до значного радіоактивного викиду у довкілля. До радіоактивного викиду призведе і пошкодження внаслідок обстрілів сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого на майданчику Запорізької АЕС разом із шістьма енергоблоками. За наслідками така катастрофа може перевищити всі попередні аварії на АЕС, включно з аварією на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення про російські обстріли та пожежу на ЗАЕС, закликавши світових лідерів зупинити Росію. До слова, впродовж наступних шести місяців він не раз закликав міжнародну спільноту дати принципову відповідь на обстріли ЗАЕС і зробити все можливе, аби запобігти ядерній катастрофі.

Міжнародне агентство з атомної енергії того ж дня повідомило, що через спричинену обстрілами російської армії пожежу на ЗАЕС запускає в режимі цілодобової роботи Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій.

Після захоплення ЗАЕС окупантами МАГАТЕ провело засідання та ухвалило резолюцію із рішучим засудженням дій РФ і вимогою "негайно припинити всі дії проти ядерних об’єктів України і на їхній території для їхньої безпечної експлуатації".

"У відповідь" російські війська зайшли в Енергодар — місто-супутник Запорізької атомної електростанції. Окупанти розмістили важку техніку та боєприпаси безпосередньо на майданчику ЗАЕС. А згодом, за повідомленням мера Енергодара Дмитра Орлова, — і в машинній залі першого енергоблоку.

Місія (не)здійсненна

Із кінця березня Україна вела з МАГАТЕ переговори про перебування фахівців агенції на українських АЕС.

26 квітня людство вчергове опинилося на межі ядерної та радіаційної катастрофи – над майданчиком Запорізької АЕС на низькій висоті пролетіли дві російські крилаті ракети.

Наприкінці квітня Володимир Зеленський в інтервʼю польським медіа сказав, що міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під контроль Росії.

"Ми відмовилися від цього тому, що, коли там наші спеціалісти – ми несемо відповідальність, а якщо спеціалісти РФ – ми не можемо нести відповідальність за такий ядерний об'єкт. І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також "більш-менш", тому що там ходять бойовики", – розповів Зеленський.

Він також додав, що спершу представники МАГАТЕ заявляли, що ніяких влучань по ЗАЕС не було, однак це, мовляв, не відповідає дійсності.

За даними в.о. президента "Енергоатому" Петра Котіна, на майданчику ЗАЕС перебувало близько 500 окупантів із технікою, вибухівкою та зброєю. За його словами, персонал станції працює під великим тиском загарбників. Заяви Котіна підтверджуються великою кількістю Інформації про знущання, викрадення і навіть вбивства працівників станції.

Організацією місії на Запорізьку АЕС керівництво МАГАТЕ зайнялося в червні. Варто зазначити, що заяв із чіткими оцінками ситуації Агентство до того часу не робило. Втім, не чути їх від нього було і після. Лише 3 серпня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція "повністю вийшла з-під контролю".

Підкресливши, що з кожним днем ситуація на захопленому росіянами об'єкті стає все небезпечнішою, він звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати ЗАЕС, щоб стабілізувати ситуацію та уникнути аварії.

За словами Гроссі, ситуація є парадоксальною, оскільки ЗАЕС контролює Росія, а керує ядерними операціями український персонал. Це призводить до неминучих зіткнень і можливого насильства, а контакти МАГАТЕ із персоналом станції "недосконалі" і "неоднорідні".

5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши азотно-кисневу станцію й об‘єднаний допоміжний корпус. З того моменту ЗАЕС і Енергодар обстрілювалися постійно. Фахівці чи не щодня в залежності від напрямку вітру прогнозують, як у випадку катастрофи сунутиме ядерна хмара. За прогнозами, вона за будь-якої погоди не лише накриє південь України та сусідні російські області, але й зачепить європейські країни.

Проте 10 серпня Рафаель Гроссі заявив, що безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції немає. Водночас він знову висловив серйозну стурбованість ситуацією на ЗАЕС і наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію.

15 серпня Верховна Рада України постановила звернутися до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ в Європі, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій АЕС у місті Енергодар Запорізької області. Український парламент закликав визнати дії РФ щодо окупації ЗАЕС, її мінування та обстрілу, що ставить під загрозу безпечне існування світу, актом ядерного тероризму, застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, а також призупинити дію привілеїв та прав РФ як члена МАГАТЕ тощо.

Про те, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі зоною бойових дій, говорив Володимир Зеленський в своєму зверненні на Радбезі ООН. Він нагадав, що в Чорнобилі вибухнув один реактор, в той час як на Запорізькій АЕС їх шість.

Зелений енергохаб замість російських брудних енергоресурсів

Унаслідок російських обстрілів 26 серпня всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції вперше за час її роботи лишалися відключеними від енергомережі. Станція знову опинилася за крок від катастрофи. Згодом працівникам станції вдалося підключити до мережі два енергоблоки.

Після цього місія МАГАТЕ, попри вимоги Росії їхати не через Київ, вирушила на ЗАЕС – і саме через столицю України.

Отже, чекаємо результатів цих відвідин. І ще одна деталь:

2 вересня Кабмін України запровадив санкції проти 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом". Серед них згадується такий собі Ренат Карчаа. У російських державних ЗМІ його називають "експертом-атомником" та радником глави Росатому. Саме він проводив екскурсію Запорізькою АЕС для голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, звинувачуючи українські війська у регулярних обстрілах атомної станції. Судячи з деяких подробиць його бурхливої біографії, які опублікувала "Медіазона", ця людина – експерт надзвичайно широкого профілю, фігурант кримінальної справи та учасник сумнівних оборудок. Питання, чи повірить очільник МАГАТЕ поясненням цього "екскурсовода", наразі залишається відкритим.

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі "Амброзетті" заявив, що за умови повернення ЗАЕС в безпечний режим роботи Україна може замінити Росію як постачальника енергоресурсів і стати для Європи зеленим енергохабом, який замінить російські брудні в різних сенсах цього слова енергоресурси. Він також висловив сподівання, що місія дотримається того, про що сторони домовилися і що відповідає інтересам усієї міжнародної спільноти.

Не можна залишати військових держави-терориста на атомній станції. Є ситуації, коли від дотримання слова залежить доля всіх на континенті. Зараз саме така ситуація, наголосив Президент, адже променевої хвороби не витримає репутація жодної компанії, жодної країни.