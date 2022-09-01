В інспекторів ще багато завдань на станції.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ буде постійно присутня на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться у його Twitter.

За словами Гроссі, члени місії мають ще багато завдань на атомній електростанції. Тож частина інспекторів залишається на об'єкті.

Він підкреслив, що агентство зберігатиме на ЗАЕС свою постійну присутність.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

Спілкуючись із журналістами, Гроссі зазначив, що продовжуватиме турбуватися про станцію, передає CNN.

"Я переживаю і буду переживати про станцію, поки в нас не буде більш стабільної більш передбачуваної ситуації. Зрозуміло, що станція та її фізична цілісність декілька разів порушувалися випадково і цілеспрямовано",- сказав очільник МАГАТЕ.

Нагадаємо, нині місія МАГАТЕ прибула на атомну електростанцію. Згодом про те, що деякі інспектори залишаться на об'єкті, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

При цьому станом на 18.00 гендиректор агентства покинув ЗАЕС, а 5 представників місії залишилися.