Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
ГоловнаСуспільствоПодії

Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ буде постійно присутня на ЗАЕС

В інспекторів ще багато завдань на станції.

Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ буде постійно присутня на ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ буде постійно присутня на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться у його Twitter.

За словами Гроссі, члени місії мають ще багато завдань на атомній електростанції. Тож частина інспекторів залишається на об'єкті.

Він підкреслив, що агентство зберігатиме на ЗАЕС свою постійну присутність.

 

Спілкуючись із журналістами, Гроссі зазначив, що продовжуватиме турбуватися про станцію, передає CNN.

"Я переживаю і буду переживати про станцію, поки в нас не буде більш стабільної більш передбачуваної ситуації. Зрозуміло, що станція та її фізична цілісність декілька разів порушувалися випадково і цілеспрямовано",- сказав очільник МАГАТЕ.

Нагадаємо, нині місія МАГАТЕ прибула на атомну електростанцію. Згодом про те, що деякі інспектори залишаться на об'єкті, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

При цьому станом на 18.00 гендиректор агентства покинув ЗАЕС, а 5 представників місії залишилися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також