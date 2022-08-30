Фото: ОПУ

Сьогодні, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Про це повідомляє CNN.

Володимир Зеленський повідомив Гроссі, що місія МАГАТЕ в Україні є “терміновою”, і Україна хоче, щоб команда МАГАТЕ зробила більше, ніж просто провела інспекцію на станції. Зокрема, потрібні рішення щодо термінової демілітаризації станції, виведення всіх військових РФ з будь-якою зброєю, а сама ЗАЕС має повністю перейти під контроль України.

Фото: ОПУ

Президент України сподівається, що делегація “знайде можливість завдяки нашим спецслужбам, завдяки коридорам безпеки потрапити на станцію, і зробить все можливе, щоб уникнути всіх цих загроз у світовому масштабі”.

Також Зеленський звинуватив російських військових у “створенні великих ризиків, щодо вибухів, щодо збою роботи ядерних реакторів, щодо ризиків відключення блоків Запорізької АЕС від нашої мережі, і щодо ризиків опалювального сезону для наших громадян”.

Нагадаємо, третина тимчасово окупованого росіянами Енергодару виїхала, але значна частина має залишитися, тому що на Запорізькій АЕС працюють 11 тис. персоналу. Частина з них безпосередньо працює на АЕС, а частина працює віддалено, але їх участь в процесі життєзабезпечення атомного об’єкту так само важлива. Також на станції розміщені збройні підрозділи, і персонал станції розуміє, чим загрожує наявність в машинному залі боєзапасу.