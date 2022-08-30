Парта окупанта: яким буде 1 вересня на тимчасово захоплених територіях

Напівзруйновані шкільні будівлі. Усього три предмети, два з яких – російська мова і переписана історія Росії. Повна заборона всього українського. Погрози вчителям і батькам – фільтраційними таборами і позбавленням батьківських прав. Військові з автоматами по периметру шкіл. Урок "промивки мізків", під час якого маленьким українцям розказуватимуть про "велич Росії" та "ницість" її історичних ворогів – українців та Заходу. Таку атмосферу приготували окупанти тисячам школярів, які мешкають на тимчасово загарбаних державою-агресором українських землях. Моторошна картина.

Альтернативний варіант є: вчителі Енергодара, Скадовська, Маріуполя тощо, які виїхали із окупації, налагоджують для своїх вихованців онлайн-навчання. Проте впевненості, що окупанти не намагатимуться завадити такому навчальному процесу, на жаль, немає…

Готуватися до 1 вересня загарбники почали заздалегідь. У Маріуполі вчителів, які лишилися в зруйнованому місті, ще в травні поінформували, що з вересня система освіти повністю переходить на російські стандарти і програми. У період "адаптації" маріупольським школярам викладатимуть лише три предмети – російську мову та літературу, історію Росії і математику, адже виявилося, що маріупольські діти не розуміють математичних термінів російською… За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, незгодним із такою "концепцією" освітянам прямо і непрямо погрожували "негативними" наслідками: від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної" допомоги. "Процес денацифікації можна вважати офіційно запущеним", – зазначав тоді Андрющенко.

Згодом від вчителів, крім лояльності, почали вимагати ще й пройти атестацію в Росії. "Без атестації на знання видуманої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня не допускатимуть. Викорінення України – постійна мета росіян в дії", – повідомив Петро Андрющенко.

Навчальні посібники окупанти теж підготували своєрідні. Людмила Денісова, на той час – Уповноважена з прав людини, повідомляла, що у підручниках для дітей з окупованих територій України та росіян загарбники вирішили змінити назву Київської Русі, вилучивши слово "Київська". Тож відтепер школярам розповідатимуть про просто Русь.

"Це позбавить дітей доступу до об’єктивних історичних фактів та призведе до знищення історичної пам’яті, національної ідентичності й самобутності маленьких українців. Такі дії окупанта призводять до порушення статті 29 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної", – наголошувала Людмила Денісова.

Вочевидь, на декого з освітян, які з різних причин не виїхали на територію, підконтрольну Україні, погрози окупантів подіяли. В липні маріупольський сайт 0629.com.ua писав наступне: "Рівень колаборації серед маріупольських вчителів важко прорахувати точно. Але відомо, що значна частина з тих 900 осіб, які залишились в місті, пристали на пропозицію співпраці. Окупанти готуються відкривати, як мінімум, половину маріупольських шкіл, і ремонтують їх зараз. І значна частина працівників цих закладів освіти – це місцеві вчителі. На жаль". Утім, колабораціонізм освітян – це тема окремої розмови.

У Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до дитячих садочків і шкіл, які працюють за російською навчальною програмою, а викладають у них вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

У випадку батьківської незгоди окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та направляти до інтернатів, а самих батьків – карати адміністративними заходами: чоловіків відправляти до "армії “ДНР", жінок – на комунальні роботи, пов’язані з прибиранням міста.

На Херсонщині загарбники діють методом "батога і пряника", обіцяючи батькам, які погодяться віддати своїх дітей до захоплених шкіл, виплатити по 10 тисяч рублів.

Водночас, за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, є випадки, коли батькам за відмову віддавати дітей навчатися за російськими програмами погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав.

І це ще не все. Кожну школу на окупованих територіях України з 1 вересня "охоронятимуть" озброєні загарбники. Поставити їх там звелів особисто Путін. Схоже, після цього повідомлення батькам школярів першого вересня слід бути особливо пильними і обережними. І не лише першого вересня.

Зазначимо також, що на Донеччині окупанти пошкодили 594 заклади освіти, зокрема 263 школи. На Херсонщині, як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, окупанти зруйнували кожен десятий освітній заклад. Така ж, певне, ситуація і в інших містах і селищах, що перебувають під окупацією. Звісно, відремонтувати зруйноване належним чином наразі неможливо, тож подекуди стіни і стеля світитимуть дірками. Про опалення взимку навіть не йдеться...

До слова, надбанням громадськості став план-конспект уроку під назвою "Моя історія" на перше вересня для шкіл тимчасово окупованих територій, розроблений російським Мінпросвіти. Конспект уроку розіслало директорам шкіл так зване міністерство освіти і науки “ЛНР”, завдяки чому про ініціативу дізналися компетентні органи України, а міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила скан як самого уроку, так і супровідного листа російської окупаційної адміністрації в Луганську.

На думку укладачів уроку, “історія прийшла” на нині окуповані РФ землі України лише з князем Потьомкіним, українське слово “мова” у тексті подекуди зневажливо взяте в лапки, а самі українці вперто називаються “малоросами” та разом з росіянами та білорусами оголошуються частиною “одного триєдиного народу”.

"Вказівка з Москви адресована, очевидно, не одній Луганщині, а всім тимчасово окупованим територіям, – зазначається в публікації InformNapalm. – Вона цілком суголосна програмі, з якою прийшов на нашу землю російський загарбник: деукраїнізації, етнічної русифікації та прищеплення українофобії підконтрольним Москві громадянам України. Найбільш перспективним і піддатливим матеріалом для такої соціальної інженерії, як завжди, визначені діти".

Українські освітяни чинять опір нарузі над своїми учнями. Приміром, педагоги Енергодара, які перебувають на підконтрольній Україні території, створили заклад дистанційного навчання "Школа Успіху".

Педагоги зазначили, що отримують багато звернень від батьків школярів, які залишилися під російською окупацію. Людей цікавить питання, як буде організовано освітній процес.

Учні Енергодара навчатимуться в українській школі, для цього й створено такий проєкт, наголосили вчителі, пообіцявши, що з 1 вересня всі учні енергодарських закладів освіти зможуть приєднатися до навчання.

Відновити навчання з першого вересня зможуть і діти в окупованому росіянами Скадовську.

"Міська рада планує розпочати новий навчальний 2022-2023 рік 1 вересня. Освітній процес проходитиме в дистанційній та в індивідуальній формах (екстернатна та сімейна, домашня). Також ми пропонуємо можливість зарахування учнів з навчальних закладів інших громад, за заявою батьків до наших навчальних закладів", – зауважив мер Скадовська Олександр Яковлєв.

Це лише два приклади, насправді подібних ініціатив значно більше. Отже, є надія, що новий навчальний рік навіть на тимчасово окупованих територіях розпочнеться за українськими освітніми програмами і так само пройде. І що не лише українські освітяни, але в першу чергу Збройні Сили України зроблять для цього все можливе і неможливе.