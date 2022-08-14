В окупованому Скадовську діти навчатимуться дистанційно, – мер

В окупованому росіянами Скадовську у Херсонській області діти зможуть відновити навчання з першого вересня.

Про це заявив мер Скадовська Олександр Яковлєв.

"Міська рада планує розпочати новий навчальний 2022-2023 рік 1 вересня. Освітній процес буде проходити в дистанційній та в індивідуальній формах (екстернатна та сімейна, домашня).Також ми пропонуємо можливість зарахування учнів з навчальних закладів інших громад, за заявою батьків до наших навчальних закладів", – заявив мер.

Усі діти автоматично переведені до наступного класу й навчатимуться незалежно від місця перебування. Мерія 18 серпня оприлюднить перелік закладів, які працюватимуть з 1 вересня. Протягом наступного тижня з кожним учнем зв’яжуться, аби дізнатися бажання такого навчання.

Зазначимо, що ще у квітні Яковлєв виїхав із міста через погрози з боку російських військових.

Нагадаємо, що педагоги Енергодара, котрі перебувають на підконтрольній Україні території, створили школу дистанційного навчання "Школа Успіху".

За даними української розвідки, загарбники примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою.