ЗСУ взяли під вогневий контроль усі логістичні шляхи ворога на Херсонщині, – заступник голови облради

ЗСУ взяли під вогневий контроль усі логістичні шляхи ворога в Херсонській області.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив у ефірі телемарафону, пише Радіо Свобода.

"На сьогодні ЗСУ взяли під стовідсотковий вогневий контроль всі логістичні шляхи орків. На сьогодні жоден з мостів не придатний для використання у військовому плані – для перевезення важкої військової техніки або боєприпасів. Їхня логістика розірвана в клоччя фактично. Вони використовували десь понтонні переправи, але це не вирішує проблеми", – заявив він.

Учора розвідка Великої Британії заявила, що два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території Херонської області, зараз, ймовірно, не використовуються для цілей значного військового постачання. 10 серпня українські удари, вірогідно, привели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої техніки.