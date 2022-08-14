Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
В Енергодарі окупанти з парку стріляють у бік Запорізької АЕС
В Енергодарі окупанти з парку стріляють у бік Запорізької АЕС
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ за добу ліквідували 150 окупантів і один ворожий вертоліт

Окупанти також позбулися пєяти БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

ЗСУ за добу ліквідували 150 окупантів і один ворожий вертоліт
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб. 150 окупантів були ліквідовані минулої доби.

Про це йдетья у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

  • танків – 1864 (+8)
  • бойових броньованих машин – 4126 (+11)
  • артилерійських систем – 980 (+2)
  • РСЗВ – 261 (+0)
  • засоби ППО – 136 (+0)
  • літаків – 233 (+0)
  • гелікоптерів – 194 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5)
  • крилаті ракети –187 (+0)
  • кораблі/катери – 15 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3)
  • спеціальна техніка – 91.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. 

Нагадаємо, на південному напрямку сили оборони завдали два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійські підрозділи за результатами виконання вогневих завдань знищили 15 окупантів, танк Т-72 і ще чотири одиниці броньованої і автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також