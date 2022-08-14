ЗСУ за добу ліквідували 150 окупантів і один ворожий вертоліт

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб. 150 окупантів були ліквідовані минулої доби.
Про це йдетья у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- танків – 1864 (+8)
- бойових броньованих машин – 4126 (+11)
- артилерійських систем – 980 (+2)
- РСЗВ – 261 (+0)
- засоби ППО – 136 (+0)
- літаків – 233 (+0)
- гелікоптерів – 194 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5)
- крилаті ракети –187 (+0)
- кораблі/катери – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3)
- спеціальна техніка – 91.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, на південному напрямку сили оборони завдали два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійські підрозділи за результатами виконання вогневих завдань знищили 15 окупантів, танк Т-72 і ще чотири одиниці броньованої і автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів.