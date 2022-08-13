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Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім

“Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра".

Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

На півдні України весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, кинувши особивий склад російської армії.

Про це у Телеграмі написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російські віськові залишилися на правому березі.

“Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро”, – зазначив він.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. Тепер росіяни не зможуть його використовувати

Раніше стало відомо, що росіяни відклали відкриття Антонівського мосту після удару ЗСУ, який пошкодив міст і будівельне обладнання поблизу.

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