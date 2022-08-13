Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії

"Військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній рф території через небажання воювати".

Міністерство оборони Росії розповсюджує фейк про те, що українські військові залишилися на підконтрольній окупантами території через небажання воювати.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Вони нібито здалися у полон, аби зберегти життя.

“Військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній рф території через небажання воювати… усі вони добровільно здалися, щоб зберегти життя… зараз це вдається небагатьом, оскільки бійці нацбатів виконують роль загороджувальних загонів та не дозволяють залишати позиції”, – заявили окупанти.

Окрім того, російські пропагандисти заявляють, що “на Заході розпалюватимуть антиросійську істерію і звинувачуватимуть рф у всіх бідах – навіть чудово знаючи, хто обстрілює Запорізьку АЕС”.

“Але треба розуміти: після того, як (війну) буде успішно завершено, звинувачення на адресу рф будуть безглуздими”, – вважають у РФ.

Також колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Миколаївщини заявив, що жителі Снігурівки, розташованої поблизу фронту, “матимуть змогу взяти участь у референдумі про возз’єднання Херсонської області з Росією”.

Раніше у ЦПД повідомили, що колаборанти-“керівники” окупованих територій Запорізької області поширюють дезінформацію, що “влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи”.