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Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали "шваль", яка втекла після перших двох обстрілів, - розвідка

"Отказников, с*ка, вал просто".

Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали "шваль", яка втекла після перших двох обстрілів, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники у розмовах між собою скаржаться, що в їхню армію командування набрало "шваль", яка розбігається після перших же обстрілів.

Перехоплену бесіду окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У меня от взвода осталось 11 человек. Должно быть 30. У нас батальон 320 человек, нас - 52... Ну, отказники...  Не только раненые. Отказников, с*ка, вал просто! Они когда раскрыли наборы без всяких возрастов, без статей, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся убежала после первых двух обстрелов", - обурився росіянин.

Він додав, що в його частині залишилися одні ветерани і 20-, 25-річні, які надивилася фільмів і зазомбовані пропагандою

Також окупант поскаржився, що серед усіх бійців підрозділу немає нікого з Криму.

Нагадаємо, напередодні розвідка оприлюднила перехоплену розмову, в якій загарбники скаржилися на відсутність ротації через нестачу солдатів.

Нині з'явилася інформація, що в російських окупантів на Луганському напрямку почала активно виходити з ладу військова техніка.

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