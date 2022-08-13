Загарбники завдали ударів з "ураганів" по Дніпропетровщині

Російські окупанти двічі за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, росіяни з "ураганів" влучили по Широківській громаді, околиці села Кошове.

"Унаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Окрім цього, обстріляли і Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі", - зазначив Лукашук.

Він наголосив, що під час обстрілів ніхто не постраждав. Немає також і руйнувань житлових будинків.

В інших районах області все спокійно, без обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня рашисти вдарили "градами" і "ураганами" по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському і Криворізькому. У Нікополі зафіксували "прильоти" 30 реактивних снарядів з "градів". У місті пошкоджено 11 багатоповерхових і 13 приватних будинків, а також дитячий садок.

Напередодні росармія накрила вогнем Нікопольський і Криворізький райони. Поранення отримали троє людей.