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Генштаб показав, як українські піхотинці з трофейної російської техніки сконструювали власну розробку

З армійського тягача і протитанкової гармати воїни зібрали самохідну протитанкову артилерійську установку.

Генштаб показав, як українські піхотинці з трофейної російської техніки сконструювали власну розробку
Фото: скріншот відео

Українські військові із трофейної російської техніки сконструювали власну розробку.

Відео її роботи оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, піхотинці сконструювали самохідну протитанкову артилерійську установку. Для цього використали трофейні армійський тягач МТ-ЛБ і протитанкову гармату МТ-12.

"Усю проектну і конструкторську роботу піхотинці зробили самотужки. Система вже протестована і знаходиться в зоні бойових дій", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, підприємства Укроборонпрому освоїли ремонт російської техніки, яку українці військові захопили в боях.

У липні трофейний самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцирь С-1" уже знищив першу ворожу ціль.

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