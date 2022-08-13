До України слід ставитися як до члена НАТО, - Кіссінджер

Раніше ексдержсекретар виступав за роль України як буферної зони.

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, "жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні", варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО.

Водночас Кіссінджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке начебто збереже за Росією території, окуповані у 2014 році, хоча у нього немає відповіді на запитання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "невиконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давнини".

Раніше ексдержсекретар говорив, що виступає за роль України як буферної зони між Росією та Заходом, оскільки це нібито "краще послугувало б стабільності".

23 травня на економічному форумі в Давосі колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна поступитися Росії частиною території, а США і Захід – не розраховувати на російську поразку у війні.