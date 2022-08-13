​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
​Добровольці. Російська версія
​Добровольці. Російська версія
У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

До України слід ставитися як до члена НАТО, - Кіссінджер

Раніше ексдержсекретар виступав за роль України як буферної зони.

До України слід ставитися як до члена НАТО, - Кіссінджер
Генри Киссинджер
Фото: hvylya.net

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії. 

Про це він повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, "жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні", варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО.

Водночас Кіссінджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке начебто збереже за Росією території, окуповані у 2014 році, хоча у нього немає відповіді на запитання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "невиконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давнини".

Раніше ексдержсекретар говорив, що виступає за роль України як буферної зони між Росією та Заходом, оскільки це нібито "краще послугувало б стабільності".

23 травня на економічному форумі в Давосі колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна поступитися Росії частиною території, а США і Захід – не розраховувати на російську поразку у війні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також