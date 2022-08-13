До України слід ставитися як до члена НАТО, - Кіссінджер

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії.
Про це він повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal.
За його словами, "жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні", варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО.
Водночас Кіссінджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке начебто збереже за Росією території, окуповані у 2014 році, хоча у нього немає відповіді на запитання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "невиконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давнини".
Раніше ексдержсекретар говорив, що виступає за роль України як буферної зони між Росією та Заходом, оскільки це нібито "краще послугувало б стабільності".
23 травня на економічному форумі в Давосі колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна поступитися Росії частиною території, а США і Захід – не розраховувати на російську поразку у війні.