Центр підтримки 125 бригади ТРО ЗСУ провів благодійний аукціон, на якому зібрали кошти для бригади.

1 млн 715 тис грн та 10 тис $ - стільки вдалось зібрати організаторам благодійного вечора за продаж 19 різноманітних лотів, серед яких - прапор, підписаний Героями-Захисниками 125-ої окремою бригадою ТРО ЗСУ; малюнки внутрішньо-переміщених дітей з Харкова; вцілілі пляшки вина, зі складу в який потрапила ворожа ракета на Київщині; прапори та футболки, підписані відомими українцями, що прославляють рідну країну у світі; повна колекція ексклюзивних марок з автографом Бориса Гроха; витвори українських митців; трофейний сухпайок окупантів, зустріч золімпійським чемпіоном та інше.

Командир 125 бригади, генерал-лейтенант Артур Горбенко сказав: “Сьогодні 125 бригада героїчно боронить країну на передовій. На жаль, 9 захисників втратили найдорожче - життя. Ми повинні пам’ятати про них та про їхні сім’ї. Я щиро дякую всім вам за таку колосальну підтримку наших хлопців! Разом переможемо!”

“У темні часи завжди добре видно світлих людей! Таких, які зібрались на благодійному аукціоні для спільної мети - наблизити нашу перемогу. Бракує слів, аби подякувати всім причетним: гостям, партнерам і звичайно - нашій команді співорганізаторів та митцям і дорогим дітям з Маріуполя та Краматорська. Ми як ніколи єдині! Галичани у всі часи підтримували одне одного - «свій до свого по своє» і сьогодні ми разом, проти російського імперіалізму.”- сказав під час виступу співорганізатор заходу Ростислав Тістик, координатор Центру підтримки 125 бригади ТРО ЗСУ, волонтер.

До благодійного аукціону також долучилися очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та голова Львівської обласної ради Ірина Гримак. Усі виручені кошти підуть на забезпечення потреб наших захисників на передовій.