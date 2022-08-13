​Посольство України в Казахстані та місцевий бізнес передали три "швидких"

В Україну доставили три автомобілі екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
"Швидкі" придбали за співпраці посольства України в Казахстані та місцевого бізнесу за сприяння першої леді Олени Зеленської.
Транспорт використають для порятунку життя цивільних у східних та південних областях України, куди наразі змістилися активні бойові дії.
Нагадаємо, в межах Саміту перших леді та джентльменів зібрали майже 200 мільйонів гривень благодійних внесків на реанімобілі для України.
Раніше наша держава отримала від Франції шість пожежно-рятувальних автомобілів і сім авто медичної допомоги.