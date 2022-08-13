​Посольство України в Казахстані та місцевий бізнес передали три "швидких"

Автомобілі допоможуть рятувати цивільних на сході та півдні нашої держави.

В Україну доставили три автомобілі екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Швидкі" придбали за співпраці посольства України в Казахстані та місцевого бізнесу за сприяння першої леді Олени Зеленської.

Транспорт використають для порятунку життя цивільних у східних та південних областях України, куди наразі змістилися активні бойові дії.

Нагадаємо, в межах Саміту перших леді та джентльменів зібрали майже 200 мільйонів гривень благодійних внесків на реанімобілі для України.

Раніше наша держава отримала від Франції шість пожежно-рятувальних автомобілів і сім авто медичної допомоги.