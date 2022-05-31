Україна отримала від Французької Республіки шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Передача техніки відбулася у 25-й пожежній частині Києва за участю міністра закордонних та європейських справ Франції Кетрін Колонни, міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні пан Етьєна де Понсена, Голови ДСНС Сергій Крука.

Фото: МВС

“Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Це вже третій транш техніки, що передається. “В цих гуманітарних місіях Франція беззаперечно має і несе лідерство по допомозі Україні”, – зазначили у МВС.

Фото: МВС

“Кожен відправлений нами конвой – це вияв солідарності та дружби між французським та українськими народами. 1 300 територіальних громад організували роботу із збору та доставки гуманітарної допомоги. Ми й надалі плануємо допомагати вашій країні у цей нелегкий час”, – додала Кетрін Колонн.

Нагадаємо, на початку травня з Франції рушив у дорогу конвой з 13 пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги зі 120 тонн гуманітарного вантажу.