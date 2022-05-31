Україна отримала від Французької Республіки шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Передача техніки відбулася у 25-й пожежній частині Києва за участю міністра закордонних та європейських справ Франції Кетрін Колонни, міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні пан Етьєна де Понсена, Голови ДСНС Сергій Крука.
“Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт”, – йдеться у повідомленні.
Це вже третій транш техніки, що передається. “В цих гуманітарних місіях Франція беззаперечно має і несе лідерство по допомозі Україні”, – зазначили у МВС.
“Кожен відправлений нами конвой – це вияв солідарності та дружби між французським та українськими народами. 1 300 територіальних громад організували роботу із збору та доставки гуманітарної допомоги. Ми й надалі плануємо допомагати вашій країні у цей нелегкий час”, – додала Кетрін Колонн.
Нагадаємо, на початку травня з Франції рушив у дорогу конвой з 13 пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги зі 120 тонн гуманітарного вантажу.