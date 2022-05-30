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Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога

Ще на двох локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога
Фото: Пресслужба Угруповання Об’єднаних сил

Сьогодні, 30 травня, окупанти обстріляли 46 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил. 

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти в Донецькій та Луганській областях зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів - 33 житлові будинки, школу, дитячий садок, завод залізобетонних конструкцій, цех теплоелектростанції та магазин. 

В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. 

Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 1 танк;
  • 4 артилерійські системи;
  • 5 бойових броньованих машин;
  • 2 ворожих автомобіля.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету Х-59МК.

Нагадаємо, строковик Нацгвардії у Запорізькій області збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".

 

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