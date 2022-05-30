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Укрзалізниця відкрила новий напрямок курсування автомобілевозів

Автомобілі можна відправити з Києва потягом в бік західного кордону України.

Укрзалізниця відкрила новий напрямок курсування автомобілевозів
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Пасажири Укрзалізниці можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ — Ужгород.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У перевізника уточнили, що вартість перевезення складає близько 1,4 тис. гривень за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.

Крім того, вагони-автомобілевози курсують на маршрутах: 

Київ - Львів - Київ; 

Дніпро - Львів - Дніпро;

Харків - Львів - Харків; 

Львів - Одеса - Львів.

З 24 лютого вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця перевезла 1863 автівок.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає нічний поїзд № 53/54 Київ - Перемишль.

Раніше повідомлялось, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з і до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав і Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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