У понеділок, 30 травня, ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Про це йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил.

Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції.

“Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів”, – йдеться в повідомленні.

Підрозділи зенітних ракетних військ на Донеччині знищили авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тонни (на фото уламки Х-22).

Нагадаємо, вчора ППО знищила п’ять безпілотників, дві крилаті ракети та ротно-тактичну групу ворога.