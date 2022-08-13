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"Ділки" в Запорізькій ОВА брали гроші за пропуск авто через лінію зіткнення

За пропуск автомобіля вимагали до 800 доларів США.

"Ділки" в Запорізькій ОВА брали гроші за пропуск авто через лінію зіткнення

Держбюро розслідувань повідомляє про викриття масштабної корупційної схеми в Запоріжжі із щоденним оборотом у 2 млн грн.

Схему було побудовано на видачі дозволів для перетину громадянами України лінії зіткнення, повідомила пресслужба ДБР.

Як повідомляється, "ділки" у Запорізькій обласній ВЦА, міськраді та правоохоронних органах збудували систему поборів за розгляд заявок громадян на включення їх до списків. Тому створювалися штучні перешкоди, затягувався час розгляду заявок.

Щоб питання було "вирішено позитивно", громадянам пропонувалося заплатити. Наприклад, за пропуск автомобіля вимагали до 800 доларів США.

Слідчі затримали на місці злочину одного з посередників у момент передачі $1400 за "позитивний розгляд" заяв. За цю "символічну" плату посередник обіцяв "вирішити питання" з оформленням документів лише за два дні.

Нагадаємо, що на російському блокпосту у Василівці Запорізької області в черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію померли 10 людей.

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