ГУР закликає мешканців Енергодара та прилеглих територій допомогти з ідентифікацією ворога

Особливу увагу просять звернути на працівників "Росатому" та інших присланих з РФ службовців та фахівців.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило термінове звернення до мешканців Енергодара та прилеглих територій.

Про це йдеться на офіційній сторінці ГУР у Facebook.

"Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами)

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами)

місця розташування та маршрути пересування військової техніки

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз)

осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

ОСОБЛИВУ УВАГУ ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ НА:

працівників "Росатому", інших присланих з РФ службовців та фахівців. Повідомляйте їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки транспортних засобів, якими вони пересуваються, та маршрути пересування.

НАГОЛОШУЄМО:

Отримання російського паспорту дає підстави зарахувати особу до колаборантів та посібників агресора. За це згадані особи понесуть відповідальність.

Разом виженемо окупантів з рідної землі!" – йдеться у повідомленні воєнної розвідки

Запитувану інформацію ГУР просить надавати в месенджерах Signal або WhatsApp за номером: +380963101126.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Енергодар і Запорізьку АЕС.