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ГУР закликає мешканців Енергодара та прилеглих територій допомогти з ідентифікацією ворога

Особливу увагу просять звернути на працівників "Росатому" та інших присланих з РФ службовців та фахівців.

ГУР закликає мешканців Енергодара та прилеглих територій допомогти з ідентифікацією ворога
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило термінове звернення до мешканців Енергодара та прилеглих територій.

Про це йдеться на офіційній сторінці ГУР у Facebook.

"Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами)
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами)
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз)
  • осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

ОСОБЛИВУ УВАГУ ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ НА:

  • працівників "Росатому", інших присланих з РФ службовців та фахівців. Повідомляйте їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки транспортних засобів, якими вони пересуваються, та маршрути пересування.

НАГОЛОШУЄМО:

Отримання російського паспорту дає підстави зарахувати особу до колаборантів та посібників агресора. За це згадані особи понесуть відповідальність.

Разом виженемо окупантів з рідної землі!" – йдеться у повідомленні воєнної розвідки

Запитувану інформацію ГУР просить надавати в месенджерах Signal або WhatsApp за номером: +380963101126.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Енергодар і Запорізьку АЕС.

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