Російські загарбники завдали удару по селищу Тернувате Запорізької області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Наразі це вже другий обстріл населеного пункту.

На щастя, постраждалих немає.

Як зазначили в адміністрації, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

"Знищена сільгосптехніка та приміщення місцевої агрофірми. В приватному секторі пошкоджено п’ять домівок", - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, рашисти обстріляли мирне населення Руської Лозової, що на Харківщині, фосфорними бомбами. А в Донецькій області в результаті бойових дій знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.