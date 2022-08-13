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Росіяни обстріляли селище в Запорізькій області

Знищена сільгосптехніка, приміщення місцевої агрофірми і пошкоджено п’ять домівок.

Росіяни обстріляли селище в Запорізькій області
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Російські загарбники завдали удару по селищу Тернувате Запорізької області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Наразі це вже другий обстріл населеного пункту.

На щастя, постраждалих немає.

Як зазначили в адміністрації, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

"Знищена сільгосптехніка та приміщення місцевої агрофірми. В приватному секторі пошкоджено п’ять домівок", - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, рашисти обстріляли мирне населення Руської Лозової, що на Харківщині, фосфорними бомбами. А в Донецькій області в результаті бойових дій знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.

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