Російські загарбники завдали удару по селищу Тернувате Запорізької області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Наразі це вже другий обстріл населеного пункту.
На щастя, постраждалих немає.
Як зазначили в адміністрації, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
"Знищена сільгосптехніка та приміщення місцевої агрофірми. В приватному секторі пошкоджено п’ять домівок", - розповіли в ОВА.
Нагадаємо, рашисти обстріляли мирне населення Руської Лозової, що на Харківщині, фосфорними бомбами. А в Донецькій області в результаті бойових дій знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.