ЗСУ знищили безпілотник окупантів на донецькому напрямку

Збройні сили України знищили безпілотник окупантів на донецькому напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ліквідували “Орлан-10”.

“Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10””, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня у Миколаївській області Збройні сили України збили безпілотник окупантів “Елерон-3”.

З початку війни Росія втратила 233 літаки, 193 вертольоти, 779 безпілотників та 187 крилатих ракет.