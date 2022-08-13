Росіяни втратили у війні проти України 43 400 осіб

Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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Збройні Сили України минулої доби знищили 200 російських окупантів та 30 одиниць техніки.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом з 24 лютого знищено:

Особового складу – 43400 (+200),

бойових броньованих машин – 4115 (+7),

артилерійських систем – 978 (+3),

РСЗВ – 261,

засоби ППО – 136,

літаків – 233,

вертольотів – 193,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),

крилаті ракети – 187 (+2),

кораблі/катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15) од.,

спеціальна техніка – 91 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що бійці зі складу Оперативного угруповання військ “Каховка” знищили на Херсонщині російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Також українські прикордонники продемонстрували, як знищують танк російських окупантів.