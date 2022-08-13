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Росіяни втратили у війні проти України 43 400 осіб

Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Росіяни втратили у війні проти України 43 400 осіб
Фото: скрін

Збройні Сили України минулої доби знищили 200 російських окупантів та 30 одиниць техніки. 

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом з 24 лютого знищено:

  • Особового складу – 43400 (+200),
  • бойових броньованих машин – 4115 (+7),
  • артилерійських систем – 978 (+3),
  • РСЗВ – 261,
  • засоби ППО – 136,
  • літаків – 233,
  • вертольотів – 193,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),
  • крилаті ракети – 187 (+2),
  • кораблі/катери – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15) од.,
  • спеціальна техніка – 91 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що бійці зі складу Оперативного угруповання військ “Каховка” знищили на Херсонщині російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". 

Також українські прикордонники продемонстрували, як знищують танк російських окупантів. 

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