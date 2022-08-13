Росіяни втратили у війні проти України 43 400 осіб

Збройні Сили України минулої доби знищили 200 російських окупантів та 30 одиниць техніки.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загалом з 24 лютого знищено:
- Особового складу – 43400 (+200),
- бойових броньованих машин – 4115 (+7),
- артилерійських систем – 978 (+3),
- РСЗВ – 261,
- засоби ППО – 136,
- літаків – 233,
- вертольотів – 193,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),
- крилаті ракети – 187 (+2),
- кораблі/катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15) од.,
- спеціальна техніка – 91 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, що бійці зі складу Оперативного угруповання військ “Каховка” знищили на Херсонщині російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
Також українські прикордонники продемонстрували, як знищують танк російських окупантів.