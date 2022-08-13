Головне за ніч. Субота, 13 серпня

Бої на сході, обстріли Харкова і Дніпропетровщини, інформаційний тиск ворога на Херсонщині, полювання на чоловіків на Луганщині.

Ранок, за недоброю традицією, у багатьох областях України і в столиці почався з повітряної тривоги. Щоправда, нетривалої, але це невелика втіха.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили штурм окупантів на кількох напрямках. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.

Ворог також намагається утримати тимчасово захоплені райони Херсонської та частину Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створити сприятливі умови для відновлення наступу на окремих напрямках і блокувати морські комунікації України в Чорному морі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 серпня – у нашій новині.

На сході тривають жорстокі бої з російськими окупантами, не треба вірити ворогу про його начебто "блискавичні просування" на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог у своїх засобах масової інформації хвалиться уявними перемогами та начебто блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", – зазначив Сирський.

Необхідно критично ставитися до поспішних заяв, особливо у ворожих джерелах інформації, та вірити у наших героїв, наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Сьогодні вночі російські військові вкотре обстріляли Харків. Влучання були у центрі і двох районах міста. Знову ракети потрапили у навчальний заклад.

"Від нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони. Постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів", – повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти: "Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей — житла".

Вночі 13 серпня окупанти вчергове вдарили "градами" і "ураганами" по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському і Криворізькому.

У Нікополі зафіксовані “прильоти” 30 реактивних снарядів з "градів". У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і 13 приватних будинків, а також дитячий садок, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Виведені з ладу газопровід і лінія електропередач, на місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

За добу на Донеччині ворог поранив 35 мирних мешканців і обстріляв пʼять громад Сумщини. Росіяни також вели вогонь по Запоріжжю, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Харківській, Дніпропетровській областях.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

По всій Херсонщині – бойові дії та обстріли. Окрім фізичного та морального тиску, триває інформаційна війна: пропагандистські канали щоденно наголошують про проведення референдуму і приєднання до РФ.

Детальніше – в нашій новині.

Російські військові за харчі вимінюють у пенсіонерів окупованих міст Луганщини інформацію про чоловіків призовного віку.

"В окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації. Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому", – повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересуваються містом винятково у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, добрих новин ставатиме більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!