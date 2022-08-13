За добу на Донеччині ворог поранив 35 мирних мешканців і обстріляв пʼять громад Сумщини – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Учора близько 19:15 ворог завдав удару Запоріжжю. Росіяни випустили пʼять ракет, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі. Виникла пожежа. Наразі відомо про загибель одної людини, одна людина отримала серйозне поранення, ще один мешканець обласного центру отримав осколкові поранення. Вночі було тихо, йдеться у повідомленні обласних військових адміністрацій.

За минулу добу росіяни обстріляли пʼять прикордонних громад Сумської області − Юнаківську, Хотінську, Миколаївську, Есманську, Шалигінську. Зафіксовано 193 прильоти. Втрат немає, але знову є руйнування й втрата врожаю. Вночі – тихо.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю ударили з "градів". Пошкоджені 11 багатоповерхових будинків, 13 приватних будинків і дитячий садок. Зачепило газогін та електромережу. Люди не постраждали. У Криворізькому районі ворог обстріляв Апостолівську та Зеленодольську громади. Без руйнувань та постраждалих.

У Харкові росіяни вночі вдарили ракетою по Новобаварському району – є влучання у Харківський кооперативний торгово-економічний коледж, у тротуар перед будівлею. Ударною хвилею пошкоджено будівлю та підземні водні комунікації, без втрат.

Також сьогодні вночі був ракетний удар в Немишлянському районі, пошкоджено готельно-ресторанний комплекс, снаряд попав у газон. Пошкоджено шибки в будинках, шість тролейбусів та п'ять легкових автомобілів на парковці, пожежі не було. За даними центру екстреної медичної допомоги, у Харкові надали допомогу на місці двом особам.

По області ворог обстрілював Харківський, Лозівський, Богодухівський, Чугуївський райони. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, окупанти обстрілювали відкриті території. Госпіталізували чотирьох цивільних, серед них – хлопчик 13 років.

На Луганщині окупанти годинами відпрацьовують позиції наших бійців артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу. Минулої доби вони спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту. За ніч випущені три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога.

Тим часом в окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації.

У Донецькій області вночі були ракетні удари по Кураховому (база відпочинку) та Торецьку (житловий приватний сектор).

За добу з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, с. Первомайське, с. Мар’їнка, с. Галіцинівка, с. Карлівка, с. Яковлівка. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, господарча споруда, приміщення ПРАТ "АКХЗ", дитячий садок. За добу по області – пʼятеро загиблих, 35 поранених (серед поранених – двоє дітей).

У Миколаївській області протягом минулого дня ворог завдавав ударів по околицях с. Галицинове Галицинівської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом доби – обстріли в межах і за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були переважно по сільспбудівлям домогосподарств. Внаслідок обстрілів було займання сухої трави. Постраждалих немає.

На Херсонщині бойові дії та обстріли – на всій території області. Окрім фізичного та морального тиску, триває інформаційна війна. Пропагандистські канали щоденно наголошують про проведення референдуму і приєднання до РФ.

Є нові повідомлення про викрадення людей – якщо раніше херсонців брали до полону в денний час доби, то зараз російські військові ходять по квартирам навіть вночі. Триває захоплення навчальних закладів області.

Наразі приміщення "Новокаховського вищого професійного училища" теж захоплено окупантами.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що ворог намагається утримати тимчасово захоплені райони Херсонської та частину Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створити сприятливі умови для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокувати морські комунікації України в Чорному морі.