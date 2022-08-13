Учора українські військові знищили ще 200 окупантів, три танки і один літак
Учора українські військові знищили ще 200 окупантів, три танки і один літак
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
​Добровольці. Російська версія
​Добровольці. Російська версія
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби окупанти вбили п’ятьох жителів Донецької області

З 24 лютого по сьогодні внаслідок збройної агресії РФ на Донеччині загинули 728 мирних мешканців.

Минулої доби окупанти вбили п’ятьох жителів Донецької області
Наслідки обстрілів на Донеччині. Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Російські війська за минулу добу, 12 серпня, вбили на Донеччині п'ятьох і поранили 35 мирних жителів.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 серпня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох – у Краматорську, одного – у Бахмуті, одного – Кураховому та одного – у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", – написав очільник ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Відповідно до оприлюдненої інфографіки, за весь час від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворожі війська вбили на Донеччині 728 мирних мешканців, поранили – 1 880.

 

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сикорський закликає не вірити заявам ворога про “блискавичні перемоги” на Сході України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також