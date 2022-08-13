Минулої доби окупанти вбили п’ятьох жителів Донецької області

З 24 лютого по сьогодні внаслідок збройної агресії РФ на Донеччині загинули 728 мирних мешканців.

Російські війська за минулу добу, 12 серпня, вбили на Донеччині п'ятьох і поранили 35 мирних жителів.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 серпня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох – у Краматорську, одного – у Бахмуті, одного – Кураховому та одного – у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", – написав очільник ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Відповідно до оприлюдненої інфографіки, за весь час від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворожі війська вбили на Донеччині 728 мирних мешканців, поранили – 1 880.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сикорський закликає не вірити заявам ворога про “блискавичні перемоги” на Сході України.