Російські пропагандисти використали бренд японської компанії в інформаційній війні проти України

Фірма заперечила свою причетність до інциденту і опублікувала спростування фейку з РФ.

Російські пропагандисти використали бренд відомої японської мережі ресторанів з виготовлення ролів та суші в інформаційній війні проти України.

Про інцидент повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"10 серпня в декількох російських ЗМІ з'явилися зображення нібито білборду ресторану, де японський повар-сушист затуляє рот українці із закликом: "Давайте змінимо тему - давайте поговоримо про смачні суші", - розповіли в ЦПД.

Центр разом з посольством України в Японії звернулися до керівництва компанії Sushinomidori, аби отримати пояснення щодо провокаційного білборда.

Фірма спростувала російський фейк і заявила, що не підтримує дискримінацію жодної з країн чи національностей, а до зображення не має відношення.

Компанія опублікувала спростування російського фейку на своєму сайті

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія створює фейковий сайт "Фонду Зеленського" для дискредитації українського Президента перед Заходом.

Тим часом колаборанти-"керівники" окупованих територій Запорізької області поширюють дезінформацію, начебто "влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи".