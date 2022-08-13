До навчальної програми країна залучить близько 1050 своїх військовослужбовців.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про особливості підготовки українських військових у Великобританії.

За інформацією командування, продовжує навчання українців особовий склад полку Королівських Повітряних Сил ЗС Сполученого Королівства та Британської Армії.

На підготовку в Британію має прибути до 10 000 українців із незначним військовим досвідом або без нього. Тут вони пройдуть інтенсивні курси, що допоможе їм у захисті України від російської агресії.

"Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення росії, і наразі становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги та включає понад 5000 одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних системи залпового вогню M270", - зазначили в Генштабі.

До навчальної програми Великобританія залучить близько 1050 своїх військовослужбовців. Тренування відбуватимуться на об’єктах Міністерства оборони на північному заході, південному заході та південному сході Сполученого Королівства.

"Кожен курс триватиме кілька тижнів і проводитиметься підрозділами 11-ї бригади сприяння силам безпеки. Підготовка дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички для ефективного ведення бойових дій на передовій. Базуючись на базовій підготовці солдатів у Великій Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів", - додали в Генеральному штабі ЗСУ.

Влада Британії оперативно придбала автомати АК для українців. Тож вони зможуть тренуватися зі зброєю, яку потім використовуватимуть на передовій.

Крім цього, партнери надали одяг і спорядження для бійців України.

В Генштабі нагадали, що Британія вже має досвід підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL. Під час неї упродовж 2015-2022 років підготували 22 000 українців.

"Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни", - підкреслили в командуванні ЗСУ.

Нагадаємо, раніше про навчання для українців розповідав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Країна відновила навчання для наших бійців у квітні 2022 року До цього воно було призупинене через повномасштабне вторгнення Росії.

Британці навчали колег з України роботі зі озброєнням, зокрема й новою броньованою технікою.