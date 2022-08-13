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У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань

Триває детонація боєприпасів.

У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
Фото: Вікіпедія

У тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці (Херсонщина) зафіксували "прильоти" по ворожих позиціях.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він зазначив, що над містом видно стовп диму. 

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що за інформацією місцевих груп, під обстріл потрапив електромеханічний завод. Триває детонація боєприпасів.

Нагадаємо, нині стало відомо, що командування російських окупантів виїжджає з правого берега Дніпра в Херсонській області.

Днями Збройні Сили України завдали удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції. Тепер росіяни не зможуть його використовувати. 

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