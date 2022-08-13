Інженер ЗАЕС: Страшні не обстріли, а знищення зв'язку з енергосистемою України, це буде схоже до Фукусіми

Обстріли Запорізької атомної електростанції не загрожують її роботі, оскільки російські окупанти знають куди цілити, щоб було "боляче", але "не смертельно".

Про це заявив один із інженерів ЗАЕС в інтерв'ю "ВВС News Україна".

"Представники Росатому два місяці просили нас провести їм екскурсії по ЗАЕС. Вони дуже цікавилися, а як у нас те чи інше влаштовано. Казали щось про обмін досвідом. Потім вимагали карти ЗАЕС, навіть ландшафтні. А потім почалися обстріли. Вони знають, куди стріляти, щоб було "боляче", але "не смертельно". Вони, як вертухаї у СІЗО чи співробітники ФСБ, б'ють так, щоб синців не було, але ти запам'ятав назавжди", - розповів інженер.

За словами працівника станції, найгірший сценарій розвитку подій на ЗАЕС - це знищення ліній електропередач, які зв'язують об'єкт з енергосистемою України.

"Наслідки таких обстрілів не дуже критичні для України в цілому. Але фатальні для ЗАЕС. Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають - станція "захлинається", енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий "блекаут". Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність "назовні", - підкреслив фахівець.

Для того, аби працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки, необхідна електрика. Якщо окупанти знищать усі лінії, охолодження стане неможливим і може трапитися ядерна катастрофа, зазначає інженер ЗАЕС.

"Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-не-будь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи. Вони (росіяни - Ред.) це знають. І що вони роблять? Вони ламають високовольтні лінії, що зв'язують ЗАЕС з енергосистемою України. І водночас кажуть нам: "Якщо "неонацисти із ЗСУ зламають вам останню лінію, ми готові представити вам допомогу", - додав працівник станції.

За його словами, допомога Росії полягає в плані "з'єднання" ЗАЕС з енергосистемою РФ через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой.

"Якщо ми раптом "сядемо на 0", тобто трапиться "блекауту", нам потрібно буде будь-яке живлення зі "сторони", щоби живити насоси для охолодження ядерного палива. Тобто росіяни спеціально влаштовують нам "блекаут", щоб потім нам "допомогти". Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію", - сказав інженер станції.

Він наголосив, що "на Чорнобиль це не було б схоже", а "ближче до того, що сталося на Фукусімі".

"Допомоги від світу в цій ситуації немає. Кожен рік до нас приїжджають місії МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики. Але коли трапилося таке, вони всі стоять осторонь. Максимум, що ми чуємо, - це слова про "глибоку стурбованість", - резюмував фахівець.

Він підкреслив, що працівники Запорізької АЕС провели низку модернізацій, щоб не допустити фукусімського сценарію на станції.

Нагадаємо, Україна готова прийняти місію Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), однак доступ експертів до Запорізької АЕС унеможливлює Росія.

Нині в Енергодарі (Запорізька область) з району паркової зони в бік Запорізької АЕС росіяни знову вели обстріли.