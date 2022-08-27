Озброєні росіяни стоятимуть біля шкіл на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін доручив поставити озброєних окупантів біля кожної школи на окупованих територіях України.

Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, якого цитує кремлівське видання "РИА Новости".

Кирієнко заявив, що Путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах на окупованих територіях України. Охорона стоятиме біля захоплених освітніх закладів з 1 вересня.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку відбувся випускний, атестати “ЛНР” отримали п’ятеро випускників.

А педагоги Енергодара, котрі перебувають на підконтрольній Україні території, створили школу дистанційного навчання "Школа Успіху".