Немає підстав для евакуації на Харківщині, - Синєгубов

При цьому планова підготовка до евакуації проводиться.

Наразі немає підстав, щоб проводити обов'язкову евакуацію у Харківській області.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Liga.

Підставами для евакуації може стати загроза оточення, захоплення міста або потрапляння населеного пункту на територію, де будуть вести активні бойові дії, каже голова ОВА.

"Наразі підстав для обов'язкової евакуації з Харківської області та Харкова немає", – сказав Синєгубов.

При цьому планова підготовка до евакуації проводиться постійно, наголосив він. Це роблять, зокрема, через підготовку до зими та стан критичної інфраструктури у прифронтових населених пунктах.

Нагадаємо, що від початку серпня з небезпечних регіонів України евакуювалось близько 35 тисяч цивільних громадян, третина з них – діти.

У Запорізькій області розробили декілька планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС.