День Незалежності – найвизначніше державно свято в Україні – до війни завжди супроводжувалося додатковими вихідними. Бажаючи спіймати літо за хвіст, українці масово виїжджали на Азовське та Чорноморське узбережжя, створюючи багатокілометрові затори на дорогах. Відпочивши, простоювали годинами по дорозі додому. А курортні міста та селища починали готуватися до закриття сезону.

Залізний порт

Цього року в Україні всюди був «мертвий» курортний сезон. Через окупацію, дрейфуючі міни, ракетні та артилерійські обстріли відпочинок на морі став неможливим. У мережі з’явилося відео з Залізного Порту, на якому видно, що День Незалежності місто зустріло абсолютно пустими пляжами. Неначе вимерло. Що відбувається на окупованому курорті, розповіли експерти незалежного медіа-проєкту “Залізний Порт”.

«Мертве» літо

Залізний Порт – невелике курортне містечко у Скадовському районі. Як і майже вся Херсонщина через близькість до Криму, через який росіяни ввірвалися в Україну, Залізний Порт був окупований на початку березня. Разом з ворогами у місто прийшли розруха, безгрошів’я і повний параліч курортного життя.

Хоча в останні роки тут був справжній курортний бум. Як гриби після дощу виростали готельні комплекси, у 2019 році був побудований гігантський аквапарк мережі «Акваленд», відкривалися кафе і ресторани, з’явилася упорядкована набережна, вирувало нічне життя. Це місто для відпочинку обирали як сім’ї з дітьми, так і молодь.

На початку літа-2022 на центральному міському пляжі ще можна було побачити поодиноких відпочивальників. Це були жителі Херсона, Каховки і Нової Каховки, які на своєму транспорті вибиралися на берег моря. Атракціони, ресторани, кафе, торгові точки на набережній навіть і не відкривалися, бо нема для кого.

Працюють лише деякі продуктові магазини та аптеки, в яких місцеві жителі купують найнеобхідніше. Щодо готелів, то відкритись ризикнули одиниці. На платформі «Олкс» навіть зараз можна зустріти об’яви про оренду житла з приміткою «Для жителів Херсонської області». Ціни, як мінімум, в три рази нижчі, чим у 2021 році. За люкс у преміум-готелі з басейном власники просять 600 грн. Двокімнатний будинок з кухнею, верандою з видом на море і виходом на пляж у липні пропонувався за 1500 грн, тоді як у минулому році за аналогічне житло треба було б віддати вдвічі дорожче. Автори об’яв окремо зазначають, що у Залізному Порту немає воєнних об’єктів і блок-постів окупантів.

Є чи немає, перевірити неможливо. Та у порівнянні з іншими містами Херсонської області, де майже щодня лунають вибухи, у Залізному Порту у цьому плані відносно спокійно.

День Незалежності минув у Залізному Порті, як і все літо, з поодинокими відпочивальниками з числа місцевих мешканців, єдиним працюючим кафе на усю набережну, зачиненими крамничками і демонтованими пляжними конструкціями, які нагадують скелети китів, викинутих на берег під час шторму. Через окупацію жителі міста, які увесь рік жили тільки за рахунок літнього заробітку, залишилися з пустими кишенями.

Теж саме можна сказати й про інші морські курорти України, куди прийшла війна, незалежно від того, окуповані вони чи ні. Небезпечно скрізь! Особливо сильно страждає курортне селище Затока в Одеській області. Не встигають місцеві мешканці оговтатися від однієї ракетної атаки, як божевільні орки запускають нові снаряди. Тут за півроку війни понівечені десятки баз відпочинку, кафе, сотні торгових яток на набережній, дачних будиночків, згоріла велика кількість помешкань селян. Росія стверджує, що стріляє по місцям дислокації «Азова», «Правого сектору», складам боєприпасів, а люди говорять, що, крім ворожих мін у морі, ніяких військових «об’єктів» у Затоці немає.

Немає сезону й в Миколаївській області. Ще в 2021 році переповнене туристами Коблеве сьогодні відбивається від ракетних ударів силами ППО і оплакує відпочивальників, які загинули на пляжі, підірвавшись на морській міні.

Літо-2022 міста-курорти проводжають з сумом та болем. А ще з великою надією на теплу зустріч вже у наступному році.