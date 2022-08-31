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ЄС припинить угоду з Росією про спрощення видачі віз, – голова МЗС Угорщини

Загальна заборона на видачу віз не буде введена через відсутність єдиної думки з цього питання. 

ЄС припинить угоду з Росією про спрощення видачі віз, – голова МЗС Угорщини
Петер Сійярто, скріншот відео
Фото: cnn.com

Європейський Союз припинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на видачу віз не буде введена.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Reuters.

Сьогодні, 31 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про те, що Євросоюз зупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз. Проте загальна заборона на видачу віз не буде введена, оскільки щодо цього немає одностайності.

Скасування угоди про спрощений візовий режим приведе до здорожчання вартості візи та збільшення термінів її виготовлення. 

 

Нагадаємо, Європейський Союз збирається припинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити громадянам РФ поїздки до Європи. Однак в Євросоюзі все ще немає єдиної думки про введення візових санкцій для громадян РФ.

За даними захілних медіа, проти візового бану виступала Угорщина, Франція, Німеччина і Австрія. 

Франція і Німеччина склали спільну заяву проти заборони на візи для громадян РФ. Вони вважають, що заборона віз зіграє на руку російським наративам.

Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія хочуть самостійно обмежити в’їзд для росіян. Країни вважають, що в’їзд громадян Росії до ЄС може створити загрозу громадській безпеці.

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