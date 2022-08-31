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Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя

Звідти інспектори направляться на тимчасово окуповану територію. 

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя
МАГАТЕ в Києві
Фото: EPA/UPG

Місія МАГАТЕ уже прибула до Запоріжжя. Звідти вона відправиться до Запорізької атомної електростанції на тимчасово окупованій території. Про приїзд інспекторів повідомило Reuters, згодом це підтвердили в "Енергоатомі".

"Сьогодні, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя", – йдеться у повідомленні. 

Метою візиту інспекторів є перевірка АЕС після численних обстрілів з боку російських військ.

У МЗС України заявляли, що у рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.

Майже шість місяців на території найбільшої атомної станції Європи незаконно перебувають російські війська. Сім основоположних принципів мирного використання ядерних технологій та ядерної енергії грубо порушено. Світ опинився на межі нової техногенної екологічної та гуманітарної катастрофи через агресію Росії проти України і триваючих безвідповідальних дій російських окупантів.

Місія МАГАТЕ прибула до Києва учора. Російські війська обстрілюють коридори, якими експерти мають доїхати до станції. Окупанти також імітують бойові дії в Енергодарі, щоб спробувати зірвати візит.

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