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Інфляція в єврозоні прискорилася до історичного максимуму, – Bloomberg

Європейський центральний банк може розглянути питання щодо масштабного підвищення процентної ставки на засіданні наступного тижня.

Інфляція в єврозоні прискорилася до історичного максимуму, – Bloomberg
Фото: censor.net

За підсумками серпня споживчі ціни у 19 країнах єврозони підскочили на 9,1% порівняно із серпнем минулого року, створивши новий рекорд.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Інфляція в єврозоні прискорилася до чергового історичного максимуму, що посилило аргументи на користь того, щоб Європейський центральний банк (ЄЦБ) розглянув питання щодо масштабного підвищення процентної ставки на засіданні наступного тижня", – йдеться у повідомленні.

Індикатор базової інфляції піднявся до нового максимуму в 4,3%, тому ціновий тиск продовжує набувати ширшого характеру.

"Тепер питання полягає в тому, чи достатньо даних, щоб підштовхнути ЄЦБ до підвищення ставки на 75 базисних пунктів… Таке збільшення вже двічі застосовувалося Федеральною резервною системою, хоча чиновники ЄЦБ застерігають від того, щоб наслідувати цей приклад, оскільки Європа готується до рецесії", – пише агентство.

 

Нагадаємо, у липні рівень інфляції в єврозоні зріс до 8,9%. Це також був історичний максимум. Цього ж місяця ЄЦБ підвищив відсоткові ставки вперше за 11 років.

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