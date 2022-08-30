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Завтра Газпром зупинить експорт газу “Північним потоком”

Робота трубопроводу буде призупинена до 3 вересня.

Завтра Газпром зупинить експорт газу “Північним потоком”
Фото: Газпром

Російська компанія "Газпром" зупинить експорт газу трубопроводом "Північний потік" завтра, 31 серпня, рано вранці.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що призупинення роботи "Північного потоку" відбудеться через ремонт єдиної робочої турбіни. Він запланований на період з 04:00 31 серпня по 04:00 3 вересня.

 

Нагадаємо, раніше російський газовий монополіст повідомляв про те, що прокачка газу через “Північний потік” буде зупинена на три доби. У Газпромі обіцяли відновити постачання газу після закінчення профілактичних робіт.

До слова, Росія спалює величезну кількість газу, який мав постачатися "Північним потоком". Це сприяє утриманню високої ціни на енергоносії в Європі, а також вкрай негативно впливає на довкілля. 

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