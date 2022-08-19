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​Газпром зупинить на три доби прокачку газу через "Північний потік"

В компанії обіцяють відновити постачання газу після закінчення профілактичних робіт.

​Газпром зупинить на три доби прокачку газу через "Північний потік"
Фото: EPA/UPG

Російський Газпром на три дні припинить постачання газу до Європи через газопровід "Північний потік". У компанії пояснюють це рішення проведенням планово-попереджувальних робіт.

Про це повідомила пресслужба Газпрома.

Зазначається, що 31 серпня єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресорній станції "Портова" буде зупинено на три доби для "проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт". Роботи виконуватимуть спільно зі спеціалістами компанії Siemens.

У Газпромі пояснюють, що регламентні роботи треба проводити кожні 1 000 годин згідно технічної документації компанії Siemens. Вони включають огляд корпусу на наявність пошкоджень та його очищення, огляд систем олійного забезпечення, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікань тощо.

"На період технічного обслуговування ДПА Trent 60 DLE з 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газу газопроводом "Північний потік" буде припинено на три доби", – йдеться в заяві.

В компанії стверджують, що після закінчення робіт та за відсутності технічних несправностей постачання газу відновлять до 33 млн кубів на добу.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що газова війна російського президента Володимира Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною.

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